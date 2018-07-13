Dayanışma protokolü

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HAK-İŞ Konfederasyonu ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile ülke savunması, milletin birlik ve beraberliği için mücadele edip gazilik unvanı alan, vazife malulleri ve şehitlerin emanet ettiği ailelerine ekonomik ve sosyal destek olmak hedeflendi. HAK-İŞ ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, bu protokol kapsamında başta eğitim ve dayanışma konuları olmak üzere ulusal ve uluslararası proje ve sosyal etkinlikleri birlikte gönüllülük bazında gerçekleştirebilecekler. Protokol ile aynı zamanda "şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile alakalı olarak şehitlerin emaneti olan çocukları başta olmak üzere ailesi ile kahraman gazilerin yüksek yararına ve mevzuata uygun her türlü ulusal ve uluslararası proje ve faaliyetlerde işbirliği yapmak, ortak projeler hazırlayarak çeşitli fon kaynaklarına başvurmak, ihtiyaç durumunda projelerin hazırlanması ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Konfederasyon ve Vakıf personelinden oluşan geçici çalışma grupları ile proje takımları oluşturmak, yapılacak etkinliklerle ilgili olarak, etkinliklerin daha iyi yürütülmesine olanak sağlayıcı imkanları temin etmek ve etkinliklerde kullanılmasını sağlamak, yapılacak etkinlikler sırasında teknik (bilimsel bilgi ve uzman desteği) ve idari destek sağlamak" da amaçlanıyor.Protokol imza töreninde konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, tarihi bir protokol imzalandığını belirtti.