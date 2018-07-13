Hedefimiz ilk iki sıra

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLERBIRLIĞI'NINuzun yıllar yer aldığıonursal başkanıisminin verildiği sezonda talihsiz şekilde düştüğünü belirten teknik direktör, "düştüğü yerden kalkmasını bilir çünkü nitelikli bir camia. Bu camianın bir parçasıyım. Altı sene formayı terlettim ve bize de bu görev düştü" ifadelerini kullandı. Başkent temsilcisinin zor bir döneminde görev aldıklarını dile getirenyaşındaki teknik adam, "Bugüne kadar zorlukların üstesinden geldik, bunun da üstesinden geleceğiz" dedi., yeni sezonda hedeflerinin ligi ilksırada tamamlamak olduğunu vurguladı.