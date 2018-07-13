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Hedefimiz ilk iki sıra

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Hedefimiz ilk iki sıra
GENÇLERBIRLIĞI'NIN uzun yıllar yer aldığı Spor Toto Süper Lig'den onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda talihsiz şekilde düştüğünü belirten teknik direktör Erkan Sözeri, "Gençlerbirliği düştüğü yerden kalkmasını bilir çünkü nitelikli bir camia. Bu camianın bir parçasıyım. Altı sene formayı terlettim ve bize de bu görev düştü" ifadelerini kullandı. Başkent temsilcisinin zor bir döneminde görev aldıklarını dile getiren 52 yaşındaki teknik adam, "Bugüne kadar zorlukların üstesinden geldik, bunun da üstesinden geleceğiz" dedi. Erkan Sözeri, yeni sezonda hedeflerinin ligi ilk 2 sırada tamamlamak olduğunu vurguladı.
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Hedefimiz ilk iki sıra
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