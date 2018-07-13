Hedefimiz ilk iki sıra

GENÇLERBIRLIĞI'NIN
uzun yıllar yer aldığı Spor Toto Süper Lig'den
onursal başkanı İlhan Cavcav'ın
isminin verildiği sezonda talihsiz şekilde düştüğünü belirten teknik direktör Erkan Sözeri
, "Gençlerbirliği
düştüğü yerden kalkmasını bilir çünkü nitelikli bir camia. Bu camianın bir parçasıyım. Altı sene formayı terlettim ve bize de bu görev düştü" ifadelerini kullandı. Başkent temsilcisinin zor bir döneminde görev aldıklarını dile getiren 52
yaşındaki teknik adam, "Bugüne kadar zorlukların üstesinden geldik, bunun da üstesinden geleceğiz" dedi. Erkan Sözeri
, yeni sezonda hedeflerinin ligi ilk 2
sırada tamamlamak olduğunu vurguladı.