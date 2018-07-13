Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Piknikçilere yangın uyarısı

Piknikçilere yangın uyarısı

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Piknikçilere yangın uyarısı
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, mevsim sıcaklıklarının artması, piknik sezonunun başlaması ve tarlalarda hasat zamanının gelmesiyle olası orman-anız ve kuru ot yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yangınların büyük çoğunluğunun, dikkatsizlik, ihmal ve sorumsuzluk sonucu söndürülmeden bırakılan mangal külleri, atılan cam kırıkları ile söndürülmemiş sigara veya kibritten çıktığına dikkat çeken Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, "Alınacak basit önlemlerle bu durumun önüne geçilebilir" dedi. İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi başkentin ekili alanları, ormanları ve fidanlıkları civarında oturan vatandaşların da çevreyi kontrol altında tutmalarını, çocuklarını yangın tehlikesi ve önlemleri konusunda uyarıp bilgilendirmelerini de istedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Piknikçilere yangın uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN