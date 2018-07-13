Piknikçilere yangın uyarısı

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, mevsim sıcaklıklarının artması, piknik sezonunun başlaması ve tarlalarda hasat zamanının gelmesiyle olası orman-anız ve kuru ot yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yangınların büyük çoğunluğunun, dikkatsizlik, ihmal ve sorumsuzluk sonucu söndürülmeden bırakılan mangal külleri, atılan cam kırıkları ile söndürülmemiş sigara veya kibritten çıktığına dikkat çeken Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, "Alınacak basit önlemlerle bu durumun önüne geçilebilir" dedi. İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi başkentin ekili alanları, ormanları ve fidanlıkları civarında oturan vatandaşların da çevreyi kontrol altında tutmalarını, çocuklarını yangın tehlikesi ve önlemleri konusunda uyarıp bilgilendirmelerini de istedi.