BUGÜN NELER OLDU

NEXT Level Teras Konserleri 'nde müzik ve eğlence hız kesmiyor. Tuna Kiremitçi sevenlerine şiirle hoş geldiniz dedi. Müzikseverler birlikte şarkıların söylenildiği, eğlenildiği ve hüzünlenildiği muhteşem bir Ankara gecesi yaşadı. Bu unutulmaz gecede Kiremitçi Next Level'ın 5. yılını kutlayarak iyi dileklerde bulundu. Next Level Teras Konserleri 20 Temmuz'da Özge Fışkın ile devam edecek.