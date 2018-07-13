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Trafo patladı mahalle karardı

Park içinde bulunan elektrik trafosunun sı sonucu çıkan , büyük paniğe neden oldu. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olay nedeniyle pek çok yerde elektrik kesintisi yaşandı

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Trafo patladı mahalle karardı
KEÇIÖREN ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İncirli Mahallesi Yalı Yürüyüş Yolu Parkı içinde bulunan elektrik trafosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Parkta oturan ve spor yapan vatandaşların bulunduğu sırada trafonun adeta bomba gibi sı panik yaşanmasına neden oldu. Şiddetli patlamanın ardından trafodan alevler yükselmeye başladı. Neye uğradığını şaşıran mahalleli itfaiyeye ihbarda bulundu. Bu arada giderek büyüyen alevler parktaki ağaçları da tutuşturdu. Kısa süre içinde mahalline çok sayıda itfaiye ve elektrik idaresi ekibi sevk edildi. Olayda yaralananların olması ihtimaline karşı sağlık ekipleri de hazır bekledi.

3 NOKTADA ELEKTRİK KESİLDİ
İtfaiyenin meşakkatli çalışması sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, patlama nedeniyle, İncirli, Etlik, Aşağı Eğlence mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Karanlıkta kalan mahalle sakinleri, olay yerine gelerek, ekiplerin çalışmalarını meraklı gözlerle seyretti. Trafo çevresinde önlem alan polis ekipleri, ikinci bir patlama tehlikesine karşı vatandaşları olay yerinden uzak tutmaya çalıştı. Patlama nedeniyle pek çok yere bir süre daha elektrik verilemeyeceği öğrenildi. Olayla ilgili sabotaj ihtimalleri araştırılıyor.
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Trafo patladı mahalle karardı
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