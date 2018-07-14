FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ
) darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan eşi Ali Anar'ın ardından hem anne hem baba olduğu 6 çocuğunu vatan, millet sevgisiyle yetiştirmeye çalışan Nuray Anar, genç nesiller için "15 Temmuz
unutturulmasın" çağrısında bulundu. Kahramankazan ilçesinin Ahi Mahallesi muhtarı olan 35 yaşındaki Ali Anar, 15 Temmuz gecesi Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına koşan vatandaşlardan biriydi. 15 yaşındaki oğlu Hüseyin ve çok sayıda vatandaşla üsse giden Anar, darbecilerin kurşunuyla alnından vurularak şehit oldu. Anar, geride en küçüğü 4,5 en büyüğü 15 yaşında 6 yetim ve 35 yaşındaki eşi Nuray Anar'ı bıraktı. Anar, "Hayat bir rüya gibi geliyor bana. Yaşıyor muyum yaşamıyor muyum bilmiyorum ama Rabb'im var, 6 evladım var, yaşamak zorundayım" dedi.