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Acısını torunları ile dindiriyor

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Acısını torunları ile dindiriyor
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişimi sırasında eşi ve damadı şehit, iki kızı da gazi olan Vehibe Sayın, acısını çocuklarına ve torunlarına sarılarak dindirmeye çalışıyor. 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı koymak için Genelkurmay Başkanlığının önüne giden inşaat mühendisi Necati Sayın ve damadı Fazıl Gürs, darbecilerin tankları halkın üstüne sürmesi üzerine üst geçitten düştü. Olay yerinde ağır yaralanan Sayın ve damadı Gürs hastanede hayatını kaybetti. Necati Sayın arkasında gözü yaşlı 3 kızını, 2 oğlunu ve eşini bıraktı. Fazıl Gürs'ün ise 6 yaşında bir oğlu yetim kaldı. Vehibe Sayın, iki kızının, damadının ve eşinin Genelkurmayın önündeki üst geçide çıktıklarını, amaçlarının tankın üzerine atlayarak vatandaşların ezilmesini engellemek olduğunu söyledi.
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Acısını torunları ile dindiriyor
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