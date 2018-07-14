ATO 15 Temmuz sergisi açıldı

ANKARA
Ticaret Odası (ATO) hain darbe girişiminin 2'nci yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz
Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi açtı. Serginin açılışını Ankara AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran birlikte yaptı. "Sergide Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananlar yer alıyor" diyen Gürsel Baran "Bu resimler o gece milletimiz tarafından yazılan kahramanlık destanını gözler önüne seriyor. Ülkemiz 15 Temmuzda çok önemli bir badire atlattı. Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunuldu. Milli irademizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Vatandaşlarımızın üzerine ateş açıldı. Medya organları işgal edildi. Darbeyi önlemek için canlarını hiçe sayan gazilerimizden de Allah razı olsun" dedi.