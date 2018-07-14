Başkan Tuna’dan sayaç müjdesi

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna
'nın talimatıyla, ön ödemeli kartlı su sayacını mekanik sayaçlarla değiştirmek isteyen konut aboneler için düzenleme yaptı. Başkan Tuna, 1997 yılından itibaren kartlı su sayacı kullanan aboneleri rahatlatan bir karara imza attı. ASKİ tarafından yapılan düzenleme ile kartlı sayaç kullanan abonelerin istemeleri halinde mekanik sayaca geçebileceği müjdesini veren Başkan Tuna, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti benim için çok önemli. Özellikle kartlı su sayaçlarını değiştirmek isteyen abonelerimiz artık mekanik sayaca geçebilecek" dedi. ANSIZIN SU KESİLMESİNE SON
Önceden yüklenen sayaç bedelinin beklenmedik zamanlarda bitmesi sonucu suyun kesilmesi ya da kartın hemen yüklenememesi nedeniyle vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirten Başkan Tuna, çözüm odaklı çalışmalara imza atmayı sürdüreceklerini belirterek, "ASKİ Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali Kınacı
ve ekibiyle bir süredir gelen bu şikayetleri inceledik ve vatandaşlarımızı haklı bulduk. Yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak için ilk etapta konut aboneliklerine değişim imkanı tanıdık" diye konuştu. GÜVENCE BEDELİ ALINACAK
Başkentin içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı toplam 2 milyon 263 bin 347 abone bulunduğunu belirten Başkan Tuna, bu abonelerden 431 bin 15 tanesinin mevcut ön ödemeli kartlı sayaç abonesi olduğunu, kartlı sayaç kullanan konut abone sayının ise 366 bin 754 olduğunu kaydetti. Konutlarda 10 yıl ve daha uzun süreden beri kullanılmakta olan kartlı sayaç sayısının 164 bin 542 olduğunu ifade eden Başkan Tuna, sayaçlarını değiştirmek isteyen abonelerin izleyeceği yol hakkında, "Abonelerimizin 10 yılını tamamlamış kartlı sayaçlarının değişimi için mekanik sayaç ücreti alınmayacak. Bunlardan sadece güvence bedeli istenecek. Kartlı sayacın ömrü 10 yılın altında olanlar abonelerden ise hem mekanik sayaç bedeli hem de güvence bedeli alınacak" bilgilerini verdi.