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Okullar açılana kadar bitecek

, Yolu’na inşa edilen 3 yeni kavşağı okullar açılmadan hizmete açmayı planladıklarını ifade etti

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Okullar açılana kadar bitecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna tarafından açıklanan ve başkentin ulaşımda en büyük üç projesi Dikmen Kepekli ve Akköprü Kavşak çalışmasından sonra Yolu Türk Telekom önü kavşak çalışması için de ilk kazma vuruldu. Samsun Yolu Türk Telekom Binası önündeki "U" dönüşü nedeniyle yaşanan trafik kazalarının da önüne geçecek yeni proje ile Bulvarı üzerindeki bu noktada alt geçit döner kavşak yapımı gerçekleştirilecek.

3 GELİŞ-3 GİDİŞ
Yeni projenin aynı zamanda Aydınlıkevler ile Örnek Mahallesi'ni de birbirine bağlayacağını belirten Başkan Tuna, üç projeyi de okulların açılmasına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Havaalanı yönüne giden araçların daha güvenli ve konforlu dönüş yapabilmeleri için yapılacak döner kavşaklı 580 metre uzunluğundaki alt geçit, 3 gidiş ve 3 geliş olacak. Türk Telekom önündeki kavşak çalışması tamamlandığında havaalanına gitmek isteyen sürücüler bundan sonra döner kavşağı kullanacak. Ankara trafiğine nefes aldıracak üç dev kavşak düzenlemesi ile Konya-Samsun Yolu böylece kesintisiz trafik akışına kavuşacak.
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