Şehit dedenin ismi torununda

FETÖ darbe girişimi sırasında Mamak'ta şehit düşen Hasan Altın'ın ismini, göremediği torunu yaşatıyor. 15 Temmuz
gecesi darbeye karşı koymak için giden Hasan Altın, Mamak'ta darbecilerin tank ateşiyle şehit oldu. Oğlu Fazlı Altın, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ve babasız geçen 2 anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısı üzerine babasının da darbeyi engellemek için sokağa çıktığını ifade eden Altın, babasının kolundan vurulduğu haberini aldıktan sonra koşarak hastaneye gittiğini söyledi. Altın, "Babam ağır bir ameliyat geçirdi ve ameliyattan çıkamadı. 2 yıl ne yaptığımızı bilemeden yaşadık. Önderimizi, babamızı kaybettik. 15 Temmuz başkaları için yaşandı ve bitti ama bizim için geçmedi" ifadelerini kullandı.