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32 dişini ’da tedavide kaybetti

’da beyaz dişlere kavuşmak için kaplama yaptıran ve daha sonra şiddetli ağrıları nedeniyle tüm dişleri çekilen ’ün (41) tedavisi başkent ’da sürüyor

Giriş Tarihi: 16.7.2018
32 dişini Ankara’da tedavide kaybetti
ALANYA'DA turizm sektöründe çalışan 2 çocuk sahibi , 25 Ocak'ta dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Almanya'da doğan ve Türkçenin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca konuşan Öztürk, bankadan 10 bin lira kredi çekip, özel bir diş polikliniğine başvurdu. Öztürk'ün üstten ve alttan 10'ar olmak üzere 20 dişi kaplama için kesildi. İstediği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, bir süre sonra yine aynı polikliniğe geldi. Azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın iddiaya göre, Öztürk'e kaplama işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından birkaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk'e, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. Bu ilaçları kullanmasına rağmen ağrıları dinmeyen kadın, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. İmza karşılığında dişleri çekilen Öztürk'ün ağrıları yine kesilmedi.

ÖZTÜRK TEDAVİYE KIZIYLA BİRLİKTE GELDİ
YAKLAŞIK 2 ayda 32 dişini kaybeden Öztürk, ağrı kesiciler fayda etmediği için uyuşturucu ilaçlarla ağrılarından kurtulmaya çalıştı. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına giderek durumunu anlattı. Burada Öztürk'e halk arasında 'delirten hastalık' diye bilinen 'trigeminal nevralji' (yüzde ani, bıçak saplanır gibi olan ve yüzün bir tarafını tutan çok şiddetli, saniyeler süren ağrı) teşhisi kondu. tarafından Antalya'dan alınarak 'ya getirilen Öztürk, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öztürk, 12 yaşındaki kızıyla birlikte nöroloji servisinde iyileşeceği günü bekliyor.
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32 dişini Ankara’da tedavide kaybetti
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