Ankaragücü’ne 3 yıllık imza

KULÜPTEN
yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, sol bek Pinto
ile 3
yıllık ön sözleşme imzaladı. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner
, Pinto
transferiyle kadrolarını güçlendirdiklerinin altını çizerek, "Pinto
kendisini ispat etmiş başarılı bir futbolcu. Camiamıza hayırlı olsun. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere transferler devam edecek" değerlendirmesinde bulundu. Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner
ile görüştükten sonra kendisini Ankaragücü'ne
bağlayan ön sözleşmeye imza atan Pinto
ise "Ankaragücü'nün
bu şehir için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ankaragücü'nde
olmaktan dolayı son derece mutluyum. Taraftarlarımızın takımını sahiplenişi muhteşem. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.