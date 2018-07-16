Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ankaragücü’ne 3 yıllık imza

gücü’ne 3 yıllık imza

takımlarından , son olarak forması giyen Tiago Pinto’yu kadrosuna kattı

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Ankaragücü’ne 3 yıllık imza
KULÜPTEN yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, sol bek Pinto ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Pinto transferiyle kadrolarını güçlendirdiklerinin altını çizerek, "Pinto kendisini ispat etmiş başarılı bir futbolcu. Camiamıza hayırlı olsun. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere transferler devam edecek" değerlendirmesinde bulundu. Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra kendisini Ankaragücü'ne bağlayan ön sözleşmeye imza atan Pinto ise "Ankaragücü'nün bu şehir için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ankaragücü'nde olmaktan dolayı son derece mutluyum. Taraftarlarımızın takımını sahiplenişi muhteşem. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü’ne 3 yıllık imza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN