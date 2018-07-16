Ankaragücü’ne 3 yıllık imza

BUGÜN NELER OLDU

yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, sol bekileyıllık ön sözleşme imzaladı.transferiyle kadrolarını güçlendirdiklerinin altını çizerek, "kendisini ispat etmiş başarılı bir futbolcu. Camiamıza hayırlı olsun. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere transferler devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.ile görüştükten sonra kendisinibağlayan ön sözleşmeye imza atanise "bu şehir için ne kadar önemli olduğunu biliyorum.olmaktan dolayı son derece mutluyum. Taraftarlarımızın takımını sahiplenişi muhteşem. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.