Başkentin yarısı araç sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye'de en çok ve en az sürücü bulunan şehirleri kamuoyu ile paylaştı. Başkanlık, 31 Aralık 2017 verilerine göre Türkiye'de en çok sürücünün 5 milyon 871 bin 653 ile İstanbul'da, en az sürücünün ise 19 bin 572 ile Ardahan'da bulunduğunu açıkladı. Nüfusu 3 milyonu aşan Bursa'daki sürücü sayısı ise 1 milyon 11 bin 694 olarak kayıtlara geçti. ÇOĞUNLUK ERKEKLERDE
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 28 milyon 181 bin 930 sürücünün bulunduğu Türkiye'de direksiyon başına geçenlerin yüzde 74.9'unun erkek, yüzde 25.1'inin ise kadınlardan oluştuğunu duyurdu. 2017 yılı sonunu kapsayan resmi verilere göre İstanbul 5 milyon 871 bin 653 ile en çok sürücünün yaşadığı şehir sıralamasında liste başında yer alıyor. Sadece 119 bin 572 sürücünün ikamet ettiği Ardahan ise listenin sonunda yer aldı. Nüfusu 5 milyonu bulan başkent Ankara
'da 2 milyon 389 bin 935 sürücü yaşarken, 3 milyon nüfuslu Bursa'da 1 milyon 11 bin 694 sürücü bulunuyor.