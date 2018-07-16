İstek çok çözüm hızlı

Ankara Büyükşehir Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Bilgi Edinme Merkezi, başkentlilerin, Büyükşehir ile ilgili tüm sorularına en geç 15 gün içerisinde cevap vererek şeffaf belediyecilik örneği sergiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın
ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasındaki başvurularda 11 bin 38 cevaplandırma yapıldığını söyledi. Vatandaşların www.ankara.bel.tr internet adresinden bilgi edinme başvurularının kayıt altına alındığını belirten Yuva, "CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ile de koordineli olarak çalışıp, ilgili merkezlerden gelen başvuruları konusuna göre Büyükşehir içindeki birimlere dağıtıyoruz. Son 3 yıldır e-devlet kanalı ile gelen başvuruları da kayıt altına alıp, başvuru sahibine geri dönüş sağlıyoruz. Son 6 ayda ise 11 bin 38 kişiye cevap verildi. Bu başvuruların 9 bin 970'ini olumlu şekilde yanıtlarken, 355'ine de kısmen olumlu cevap verebildik" dedi. Büyükşehir Bilgi Edinme Merkezi'ne başvuruda bulunulmasına karşın, farklı bir kurumla veya kuruluşla ilgili olarak gelen başvuruların da ilgili kurum ve kuruluşa yönlendirildiğini de ifade eden Adnan Yuva, "Bu şekilde de aynı dönem içerisinde toplam 713 başvuruyu ilgili kurum kuruluşa aktardık. Kurumlarla sürekli iletişim içindeyiz. Vatandaşlarımızdan gelen ilgili başvuruları da kendilerine iletiyoruz" diye konuştu. TUNA'DAN ÖZEL İSTEKLER
VATANDAŞLARDAN en çok otobüs ile asfalt talebi aldıklarını ve bunun dışında Başkan Tuna'ya bazı özel isteklerin de geldiğini ifade eden Yuva, "Örneğin nikahlarını Başkan Tuna'nın kıymasını isteyen, iftara davet eden, çay ikramında bulunmak isteyen veya öğrenci olup bilgisayar isteyenler de var" dedi.