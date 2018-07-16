Osmanlıspor’un yeni Ndiaye’si

OSMANLISPOR'UN
kadrosuna kattığı
defans oyuncusu Ousmane Ndiaye
, Bolu
kampına katıldı. Fransa
liginde; Olympique Lyon
, AC Arles
, Türkiye'de
ise Samsunspor
ve Gençlerbirliği
formalarını giyen 27
yaşındaki Senegalli
oyuncuyla başkent
ekibi 1+1
yıllık sözleşme imzaladı.
Tecrübeli oyuncu, Osmanlıspor'un Bolu'daki
kampına katılarak sabah
ve akşam yapılan antrenmanlarında
yer aldı. İLK ETAP TAMAMLADI
Öte yandan Spor Toto 1. Lig
ekibi Osmanlıspor 14
günlük Bolu
kampını dün tamamlayarak 3
günlük
izne ayrıldı.