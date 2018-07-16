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’un yeni Ndiaye’si

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Osmanlıspor’un yeni Ndiaye’si
OSMANLISPOR'UN kadrosuna kattığı defans oyuncusu Ousmane Ndiaye, Bolu kampına katıldı. Fransa liginde; Olympique Lyon, AC Arles, Türkiye'de ise Samsunspor ve Gençlerbirliği formalarını giyen 27 yaşındaki Senegalli oyuncuyla başkent ekibi 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, Osmanlıspor'un Bolu'daki kampına katılarak sabah ve akşam yapılan antrenmanlarında yer aldı.

İLK ETAP TAMAMLADI
Öte yandan Spor Toto 1. Lig ekibi Osmanlıspor 14 günlük Bolu kampını dün tamamlayarak 3 günlük izne ayrıldı.
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Osmanlıspor’un yeni Ndiaye’si
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