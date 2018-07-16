Saladan Felaha gözyaşlarıyla...

15 Temmuz
hain darbe girişiminde Türkiye'nin en çok şehit veren ilçesi Keçiören'in, istiklal ve istikbal mücadelesini anlatan belgesel filmin ilk gösterimi Neşet Ertaş
Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Büyük ilgi gören gösterime Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili
Emrullah İşler, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, şehit aileleri, gaziler, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 'TARİHE NOT DÜŞTÜK'
Gösterimin sonunda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak 15 Temmuz'u gelecek nesillere unutturmamak ve tarihe not düşmek için bu belgeseli yaptıklarını ifade etti. AK Parti Ankara
Milletvekili Emrullah İşler de bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, Türkiye dışında herhangi bir yerde yaşanması imkansız bir geceye tanıklık ettiklerini belirtti.