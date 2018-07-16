Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Saladan Felaha gözyaşlarıyla...

Saladan Felaha gözyaşlarıyla...

Hain kalmışma gecesindeki şanlı direnişin anlatıldığı ‘Saladan Falaha - ” belgeseli izleyici ile buluştu

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Saladan Felaha gözyaşlarıyla...
hain darbe girişiminde Türkiye'nin en çok şehit veren ilçesi Keçiören'in, istiklal ve istikbal mücadelesini anlatan belgesel filmin ilk gösterimi Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Büyük ilgi gören gösterime Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak'ın yanı sıra Emrullah İşler, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, şehit aileleri, gaziler, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

'TARİHE NOT DÜŞTÜK'
Gösterimin sonunda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak 15 Temmuz'u gelecek nesillere unutturmamak ve tarihe not düşmek için bu belgeseli yaptıklarını ifade etti. AK Parti Milletvekili Emrullah İşler de bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, Türkiye dışında herhangi bir yerde yaşanması imkansız bir geceye tanıklık ettiklerini belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Saladan Felaha gözyaşlarıyla...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN