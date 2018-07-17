Anlamlı kupa Yeni Mamak’ın

BUGÜN NELER OLDU

bu yıl ikincisini düzenlediğişampiyonoldu.oynanan final maçındaile karşılaşan,maçtangalip ayrılarak müzesine bir kupa daha götürdü. Geleneksel hale gelen turnuva ilehainlere karşı verilen destansı mücadeleyi unutturmadıklarını ifade eden, "O karanlık gecede ülke olarak hainlerin karşısına çıktık ve göğsümüzü siper ettik. Kimimiz şehitlik mertebesine erdi, kimimiz gazi oldu" dedi. Final maçının ardından ödül töreninde konuşma yapan, "Böyle anlamlı bir turnuvada bulanan ve ter döken bütün sporcularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Kazanan dostluk oldu" diye konuştu.