Anlamlı kupa Yeni Mamak’ın

MAMAK Belediyesi'nin
bu yıl ikincisini düzenlediği 15 Temmuz Şehitleri Genç Erkekler Basketbol Turnuvası'nda
şampiyon Yeni Mamak Spor Kulübü
oldu. Mamak Spor Salonu'nda
oynanan final maçında Mamak Basketbol Takımı
ile karşılaşan, Yeşil-Beyazlılar
maçtan 87-73
galip ayrılarak müzesine bir kupa daha götürdü. Geleneksel hale gelen turnuva ile 15 Temmuz'da
hainlere karşı verilen destansı mücadeleyi unutturmadıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, "O karanlık gecede ülke olarak hainlerin karşısına çıktık ve göğsümüzü siper ettik. Kimimiz şehitlik mertebesine erdi, kimimiz gazi oldu" dedi. Final maçının ardından ödül töreninde konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, "Böyle anlamlı bir turnuvada bulanan ve ter döken bütün sporcularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Kazanan dostluk oldu" diye konuştu.