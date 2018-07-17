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Anlamlı kupa ’ın

Mamak’ta düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Genç Erkekler Basketbol Turnuvası’nda şampiyon oldu

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Anlamlı kupa Yeni Mamak’ın
MAMAK Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği 15 Temmuz Şehitleri Genç Erkekler Basketbol Turnuvası'nda şampiyon Yeni Mamak Spor Kulübü oldu. Mamak Spor Salonu'nda oynanan final maçında Mamak Basketbol Takımı ile karşılaşan, Yeşil-Beyazlılar maçtan 87-73 galip ayrılarak müzesine bir kupa daha götürdü. Geleneksel hale gelen turnuva ile 15 Temmuz'da hainlere karşı verilen destansı mücadeleyi unutturmadıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "O karanlık gecede ülke olarak hainlerin karşısına çıktık ve göğsümüzü siper ettik. Kimimiz şehitlik mertebesine erdi, kimimiz gazi oldu" dedi. Final maçının ardından ödül töreninde konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Böyle anlamlı bir turnuvada bulanan ve ter döken bütün sporcularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Kazanan dostluk oldu" diye konuştu.
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Anlamlı kupa Yeni Mamak’ın
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