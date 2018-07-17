Eylül’ün ailesi Polatlı’ya taşınıyor

ANKARA
'NIN Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan ve cansız bedeni toprağa gömülü olarak bulunan Eylül Yağlıkara'nın babası İbrahim Yağlıkara, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı 'Ciğer yarası' başlığında paylaştı. Baba Yağlıkara, "Evimizi şuan Bursa
'dan Polatlı'ya taşıyoruz. Kızım bunu çok istiyordu ama yavruma nasip olmadı" dedi. Bir türlü acısı dinmeyen baba İbrahim Yağlıkara, aradan geçen 24 günden sonra ilk kez paylaşımda bulundu. Baba Yağlıkara, minik Eylül ile 3 yaşındayken çektirdikleri fotoğrafı 'ciğer yarası' başlığında paylaştı. Baba Yağlıkara, "O fotoğrafı çektirdiğimizde kızım 3 yaşındaydı. O zamandan beri Polatlı'ya taşınmak istiyordu. Bizde bugün evi taşıyoruz. Şuan Bursa'dan evi yükledik ve Polatlı'ya taşıyoruz. Keşke kızıma da nasip olsaydı" ifadelerini kullandı.