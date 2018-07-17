Fabrika yangını 2 saatte söndürüldü

OLAY, Ankara
'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Gaziosmanpaşa Mahallesi civarında bulunan özel bir elektrik şirketine ait kablo ve trafo deposunda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın
meydana geldi. Çok sayıda yanıcı maddenin olduğu depoda kimsenin olmaması ve bekçinin o sırada ters tarafta olması olası bir faciayı önledi. Yangını ilk gören bekçi durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin başlattığı hummalı çalışma sonucu içeride kimsenin olmadığı tespit edildi. İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın, yaklaşık 50 kişilik itfaiye erinin uzun uğraşları sonucu 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın esnasında 2 itfaiye eri dumandan etkilenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.