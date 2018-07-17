Kazanlılar ok attı

KAHRAMANKAZAN Kent Meydanı'nda
kurulan okçuluk
talimgâhında, ilçedeki gençlere
ve çocuklara yönelik okçuluk
eğitimi verildi. Türk
savaş geleneğinin
en önemli unsurlarından
olan okçuluk konusunda düzenlenen
etkinlikte, uzman eğitmenler
tarafından eğitim verilen
gençler ve çocuklar oklarını fırlattı. Kahramankazanlı
gençler
ve çocuklar okçuluk
eğitimine yoğun
ilgi gösterdi. Verilen
eğitimler sonucunda
düzenlenen yarışmada
dereceye girenler
ödüllendirildi. Gençlere
ve çocuklara ödüllerini Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
takdim etti.