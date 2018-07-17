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Kazanlılar ok attı

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Kazanlılar ok attı
KAHRAMANKAZAN Kent Meydanı'nda kurulan okçuluk talimgâhında, ilçedeki gençlere ve çocuklara yönelik okçuluk eğitimi verildi. Türk savaş geleneğinin en önemli unsurlarından olan okçuluk konusunda düzenlenen etkinlikte, uzman eğitmenler tarafından eğitim verilen gençler ve çocuklar oklarını fırlattı. Kahramankazanlı gençler ve çocuklar okçuluk eğitimine yoğun ilgi gösterdi. Verilen eğitimler sonucunda düzenlenen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi. Gençlere ve çocuklara ödüllerini Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk takdim etti.
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Kazanlılar ok attı
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