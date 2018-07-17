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Lüks araçtan otobüsüne

Başkent ’daki Kalkan Operasyonu ile lüks araçlarına el konulan uyuşturucu satıcıları Büyükşehir’in otobüsleriyle adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Lüks araçtan EGO otobüsüne
'DA uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kalkan" operasyonunda gözaltına alınan 84 şüpheli adliyeye sevk edildi. Başkentte Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 200 adrese helikopter destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 84 şüpheli hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi

21 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ
Ankara'da 12 Temmuz'da 350 ekip, bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda aralarında örgüt lideri Muzaffer Arkaç'ın da bulunduğu 3'ü polis 79 şüpheli gözaltına alınmıştı, devam eden çalışmalar sonucunda firari 5 şüpheli daha yakalanmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 67 kilogram eroin, 38 bin 580 uyuşturucu hap, 21 ruhsatsız tabanca, 14 tüfek ile aralarında lüks cip ve otomobillerin de yer aldığı 21 araç ele geçirilmiş, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 120 bin 918 liraya el konulmuştu.
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Lüks araçtan EGO otobüsüne
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