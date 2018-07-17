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Milli irade yürüyüşü

15 Temmuz’un yıldönümünde binlerce Kahramankazanlı, ellerindeki meşaleler ve şehitlerin fotoğraflarıyla “Milli İradeye Saygı” için yürüdü

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Milli irade yürüyüşü
KAHRAMANKAZAN Belediyesince, 3 gün boyunca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve etkinliklerinin son günü anlamlı bir yürüyüşle başladı. "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü" için binlerce Kahramankazanlı bir araya geldi. Yürüyüş, Milli Egemenlik Parkı'ndan başlayarak, ana arterler geçildikten sonra kent meydanında kurulan etkinlik alanında son buldu. Mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlar, Kahramankazanlı 9 şehidin fotoğrafları ile meşaleler taşıdı. Balkonlardaki ve çevredeki vatandaşların da destek verdiği yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Kahramanakazan Belediye Başkanı da burada yaptığı konuşmada, Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi destan yazdığını belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise hayırlı ömürler diledi. Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Kahramankazanlılar, bayrağına göz diken, devletin bekasına göz diken hainlere karşı bir ve beraber oldular. Vatanı için, bayrağı için ölümü göze alarak, devletimizi yıkmak isteyenlere karşı, bu milleti bölmek isteyenlere karşı, bu ülkeyi işgal etmek isteyenlere karşı destan yazdılar" ifadelerini kullandı.
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Milli irade yürüyüşü
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