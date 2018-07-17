ANKARA
Üniversitesi Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Sigara Savaş Grubu (SİSAG), "11. Sigara veya Sağlık" etkinliği düzenledi. Spor Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen, her yıl farklı bir konuda yürütülen etkinliğin bu yılki teması "Sağlık İçin Spor" olarak belirlendi. Programda, sigarayla mücadelede hiç ara verilmemesi gerektiği vurgulandı. Burada bir konuşan yapan Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, sigaraya karşı günümüzde istenilen seviyeye gelinmemesine rağmen geçmişe göre önemli mesafe alındığına işaret etti. 60-70'li yıllarda tıp dünyasının çok önemli insanlarından bazılarının, sigaranın faydaları konusunda makaleler yayınladıklarını, toplu taşıma araçlarında ve tüm kapalı alanlarda sigara içildiğini belirten Prof. Dr. Erkan İbiş, "İçmeyenler tuhaf karşılanıyordu. Eve gelen misafirlere şekerlik içerisinde sigara ikram ediliyordu. Sanki lokum. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde bunlar gibi tuhaflıklara dair gözlemlerimiz var. Şimdi dönüp bakıyorum muazzam bir değişim var" dedi