Paraşütçülere hava engeli

TÜRK Hava Kurumu Ankara Sportif Havacılık Kulübü (ANKA Havacılık)
sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
kapsamında Ayaş'taki Kumludoruk Tepesi'nde 60
metrekarelik Türk
bayrağı
açmak için bir araya geldi.
Ancak hava şartlarının elverişsiz
olmasından dolayı dev bayrak
açılamadı. Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir
, "Hava muhalefetinden
dolayı 60
metrekarelik
bayrağımız havada açılamadı ama
en uygun, en kısa zamanda bayrağımızı
havada açacağız" diye konuştu. Ayaş Belediye Başkanvekili Burhan Demirbaş
ise "Bayrağı havada açacaktık
ama hava muhalefetinden dolayı başka
bir güne ertelendi. İnşallah iyi bir günde
açarız" diye konuştu.