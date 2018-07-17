Paraşütçülere hava engeli

BUGÜN NELER OLDU

sporcuları,kapsamındametrekarelikbayrağıaçmak için bir araya geldi.Ancak hava şartlarının elverişsizolmasından dolayı dev bayrakaçılamadı., "Hava muhalefetindendolayımetrekarelikbayrağımız havada açılamadı amaen uygun, en kısa zamanda bayrağımızıhavada açacağız" diye konuştu.ise "Bayrağı havada açacaktıkama hava muhalefetinden dolayı başkabir güne ertelendi. İnşallah iyi bir gündeaçarız" diye konuştu.