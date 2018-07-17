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Paraşütçülere hava engeli

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Paraşütçülere hava engeli
TÜRK Hava Kurumu Ankara Sportif Havacılık Kulübü (ANKA Havacılık) sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ayaş'taki Kumludoruk Tepesi'nde 60 metrekarelik Türk bayrağı açmak için bir araya geldi. Ancak hava şartlarının elverişsiz olmasından dolayı dev bayrak açılamadı. Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir, "Hava muhalefetinden dolayı 60 metrekarelik bayrağımız havada açılamadı ama en uygun, en kısa zamanda bayrağımızı havada açacağız" diye konuştu. Ayaş Belediye Başkanvekili Burhan Demirbaş ise "Bayrağı havada açacaktık ama hava muhalefetinden dolayı başka bir güne ertelendi. İnşallah iyi bir günde açarız" diye konuştu.
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Paraşütçülere hava engeli
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