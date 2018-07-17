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“Telgraftan tablete” kitabı yoğun ilgi görüyor

Giriş Tarihi: 17.7.2018
“Telgraftan tablete” kitabı yoğun ilgi görüyor
KUŞAK Araştırmacısı 'ın "Telgraftan Tablete" kitabı için Arkadaş Kitabevi Atlantis Mağazası'nda gerçekleştirilen imza günü, yoğun ilgi gördü. Yazar Evrim Kuran, Telgraftan Tablete kitabında hem 'nin yaşayan 5 kuşağını kendi ailesinden özel anı ve hikayelerle X Kuşağı'ndan Y ve Z Kuşağı'na kadar karakteristik özellikleri ile anlatıyor hem de o döneme damga vuran insanlar ve olaylar üzerine yaptığı kuşak araştırmalardan elde ettiği birbirinden önemli bilgileri gözler önüne seriyor. Yazar, Türkiye üzerine önemli bulguları da kitabında keyifli bir sohbet tadında anlatarak, okuyucu ile paylaşıyor.
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“Telgraftan tablete” kitabı yoğun ilgi görüyor
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