Yüz ağrısı deyip geçmeyin

ANİ yüz ağrı
sı hastalığının nadir görülen bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Erdoğan, "Bu hastalık 10 binde 4 kişide görülen endemik bir hastalık ve MS hastalığı olarak yüzde 3 olarak karşımıza çıkar" dedi. Yemek yeme, diş fırçalama, makyaj yapma gibi günlük aktivitelerin hastalığı tetiklediğini söyleyen Erdoğan, "Ağrı göz, alın ve alnı tutan bölgede, alt çene ve üst çenenin birleştiği yerde sıklıkla hissedilir. Hava değişimi, rüzgar, klima altında kalmakta yine ağrıyı tetikler. Bu hastalık bahar döneminde artar" şeklinde açıklamalarda bulundu. 2 TEDAVİ YÖNTEMI VAR
Ani yüz ağrısı hastalığında epilepsi hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçları kullandıklarını aktaran Erdoğan, "Tegretol adında bir ilaç var onu veriyoruz ve bu ilaçla yüzde 90 oranında başarı elde ediyoruz. 2 tedavi yöntemi var. Bunlardan biri sinire hasar vermeye yönelik, diğeri ise dokunan damarları sinirden ayırmak, araya yastık koymak. İkinci yöntem 2 saatlik ama önemli bir ameliyat… Hasta 3 gün hastanede yattıktan sonra taburcu oluyor" ifadelerini kullandı.
H. Beyza COŞKUN