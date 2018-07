Cesur olun korkuyu yenin

BUGÜN NELER OLDU

İki çocuk annesi 30 yıllık deneyimli kaptan pilot Sinem Ulusoy, Sağlık Bakanlığı 'nın uçak ambulans filosuna bir yıl önce katıldı. Filonun ilk kadın pilotu olan Ulusoy, aynı anda 4 hasta taşıma kapasitesine sahip uçak ambulansla Türkiye'nin her noktasındaki hastaların yardımına koşuyor. Ulusoy, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bazen bir afetzedenin bazen organ nakli bekleyen bir hastanın bazen de dünyaya gözlerini yeni açan bir bebeğin imdadına yetişiyor.Her sabah hangi hastaya gideceğini bilmeden evden çıktığını ifade eden Ulusoy, 30 yıllık pilotluk kariyerinde manevi duyguları en yoğun yaşadığı dönemlerden birini geçirdiğini dile getirdi. Pilot olma hayalini ABD'de aldığı eğitim sonrası gerçeğe dönüştürdüğünü anlatan Ulusoy, "Güzel bir eğitimdi. Aynı zamanda üniversite diploması alma imkanımız da oldu. Çok uzun zaman oldu, şimdi iyi ki uçuşa başladım diyorum" ifadesini kullandı. İşinin keyif verici yanları bulunduğunu söyleyen Ulusoy, "Pilotluğa başlamama sebep olan birçok şey var. Özgürlük, güzel manzaralar, gezmeyi sevmem... Yoğun ve yıpratıcı ama yine de genç kadınlara tavsiye ediyorum. Son zamanlarda kadın pilotların sayısının arttığını görmek beni çok mutlu ediyor. Pilotluğa ilk başladığımda Türkiye'de çok fazla yoktu, şimdi gençler hevesleniyor, bu beni çok mutlu ediyor" dedi. ABD'deki bir üniversitede bir süre uçuş öğretmenliği yaptığını anlatan Ulusoy, bunun kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi. Öğretmenliğin ardından 5 yıl kadar Türkiye'de sivil havacılıkta çalıştığını anlatan Ulusoy, "Çocuklarım çok küçükken normal mesai yaptım. Fazla uçuş yoktu, daha çok ofis görevim vardı. O da çok keyifliydi. Çocuklar biraz büyüdükten sonra havayollarına geçtim. Çeşitli havayolu şirketlerinde yolcu uçağı, kargo uçağı taşımacılığında görev aldım. Sonunda Ankara 'ya geldim. Burada olmaktan çok mutluyum. Evimde olmaktan dolayı daha çok mutluyum" diye konuştu.Kaptan pilot Sinem Ulusoy, iki çocuğunu büyütürken mesleğini yapmakta zorlandığı anların da olduğunu ifade ederek, "Küçük çocuğum henüz 2 yaşındayken havayollarına başladım. Sıkıntılı zamanlardı ama hem çocuk hem kariyer şansınız da oluyor. İkisini bir arada başarabilirsiniz" dedi. Büyük oğlunun üniversiteden yeni mezun olduğunu, küçük oğlunun da üniversite ikinci sınıfta okuduğunu söyleyen Sinem Ulusoy, çocuklarının kendisi ile birçok uçuşa katıldığını ancak pilot olmayı tercih etmediklerini anlattı. Ulusoy, çocuklarının bir üniversitede öğretim üyesi olan eşinin mesleğini yapmak istediklerini söyledi. Uçuş öncesi çocuklarıyla vedalaşma anlarında yaşadıklarını da paylaşan Sinem Ulusoy, "Her uçuş öncesi çocuklarımla öpüşüp sarılır, koklaşırdık. Sanırım onlar da mesleğin zorluklarını gördükleri için tercih etmediler" ifadelerini kullandı.KAPTAN pilot Sinem Ulusoy yükseklik korkusu olduğunu belirterek, "Karlı dağlar, denizler, göller, ormanlar, bulutlar, bunlar güzel şeyler ve insanı mutlu ediyor. Yükseklik korkum halen var. Yüksek balkonlara çıkamıyorum. Açık yerlerde tedirgin oluyorum ama aşıyorum. Uçak kapalı ortam olduğu için rahatsız etmiyor ama açık ortamlar rahatsız ediyor. Birçok pilotta yükseklik korkusu olduğunu biliyorum. Eminim her tür korku kolay yenilir, yeter ki karşısında durun ve cesur olun" dedi.