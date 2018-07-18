Direk uçuşla turizm gelişir

SENEGAL Büyükelçiliği Müsteşarı ve İktisadi Ofis Şefi Cheikh Diallo, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Başkan Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke için ortaya koyduğu 400 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleşmesi için ATO olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını bildirdi. Baran, Ankara
'nın savunma ve medikal sanayisi, sağlık turizminde başarılarına işaret etti. Senegal ile pek çok alanda iş birliği yapılabileceğini belirten Baran, bu ülkeyle ticarette Ankara'nın payının çok düşük olduğunu aktardı. Ankara'dan Dakar'a direkt uçuş seferleri konulması halinde başta sağlık turizmi olmak üzere pek çok alanda ekonomik ilişkilerin gelişeceğini kaydeden Başkan Gürsel Baran, "İki ülke iş adamlarının bir araya gelmesi için de üzerimize düşen her ne varsa yaparız" değerlendirmesinde bulundu.