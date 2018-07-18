Esenboğa’da Ankara sergisi

ANKARA
Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması ve 2. Ankara ve Kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışması'nda dereceye giren eserler, Esenboğa Havalimanı
TAV Galeri Ankara
'da sergileniyor. 50 eserden oluşan sergi, 27 Temmuz tarihine kadar Esenboğa Havalimanı TAV Galeri Ankara'da gezilebilecek. Ankara'nın tarihi, kültürel, coğrafi ve etik değerlerinin ortaya çıkarılması ve bu değerlerin genç nesillerdeki farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan gençlerin objektifleri ve tasarladıkları afişler ile birbirinden renkli ve ilginç Ankara fotoğrafları ve tasarımları bu sergide görülebilecek.