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‘Gelinimden şiddet görüyorum’

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018
‘Gelinimden şiddet görüyorum’
BAŞKENTIN ortasında aile dramı yaşayan 66 yaşındaki yardım eli bekliyor. Gelininden şiddet gören yaşlı kadın torunun da şiddet gördüğünü öne sürdü Hanife Yanmaz 66 yaşında dul bir kadın, yüzde 63 engelli, işitme ve yürümede zorluk çekiyor, solunum yolu rahatsızlığı var. 4 yıl önce Çorum'dan 'ya taşınan Yanmaz'ın bir oğlu bir de kızı var ama evlatlarının Hanife teyzeye yararlarından çok zararları dokunuyor. Oğlunun eşi Şule Yanmaz tarafından şiddet gören çaresiz kadın maaşı olmadığı için kirasını da ödeyemiyor. Uzun süredir gelininden şiddet gören çaresiz kadın darp raporu alıp karakola başvurdu. Gelinin torununa da şiddet uyguladığını iddia eden Hanife teyze "Torunuma devlet baksın birileri bana da yardım eli uzatsın" dedi. Etimesgut Süvari Mahallesi'nde kiralık bir evde oturan ve 3 aydır kirasını ödeyemeyen bağlanamadığından bir geliri yok. Ömrü sefalet içinde ve zorluklarla geçen Hanife teyze yol kenarından topladığı madımakları satarak ve bazı dükkânlardan aldığı zekâtlarla geçinmeye çalıştı. Kıt kanaat geçinen kadının gelini kayınvalidensen alkol almak için sürekli para isteyince para veremeyen yaşlı kadın şiddete maruz kaldı. Yanmaz'ın iddiasına göre alkol almak için para bulamayan gelini evin eşyaları da tekler teker satılığa çıkardı.
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