Kızılcahamam’da Atatürk kutlaması

KIZILCAHAMAM Soğuksu Milli Parkı
'nda düzenlenen programda Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişininin yıldönümü kutlandı. Programa, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız
, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, CHP İlçe Başkanı Yüksel Altun, CHP İlçe Sözcüsü Mehmet Demirbaş, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Jandarma Komutan Vekili Astsubay Uğur Yılmaz, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Mehmet Yıldız törendeki konuşmasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçemize gelişinin 84'üncü yıl dönümünü kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum" dedi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney de konuşmasında, ilçenin doğal güzelliklerini görmek isteyen Atatürk'ün, Afet İnan ve beraberindeki heyetle 16 Temmuz 1934'te ilçeye geldiğini söyledi.