Sünnet kayıtları devam ediyor

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi, başkentte yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik gerçekleştirdiği "Sünnet Şöleni" için bu yıl 2018 çocuğu sünnet ettiriyor. Her yıl o senenin rakamı kadar çocuğu sünnet ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 2018 çocukla bu geleneği sürdürüyor. Uzman doktorlar tarafından sterilize bir ortamda sünnet edilen çocuklara Büyükşehir Belediyesi sünnet kıyafetlerini de hediye ediyor. Aileleri ile birlikte sünnet olmak için gelen çocuklara keyifli bir ortam yaratılırken, çeşitli hediyeler ve ikramlarla da eğlenceli bir gün geçirmeleri sağlanıyor. Toplu sünnet şöleni için hazırlıklar bir yandan sürerken, çocuklar hep birlikte eğlenecekleri ve sürprizlerle dolu özel kutlama programı için gün saymaya başladı. Sünnet Şöleni için kayıtlar devam ediyor.