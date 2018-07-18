Vecihi Hürkuş Cebeci’de anıldı

VECIHI Hürkuş'un 49. ölüm yıldönümü olan 16 Temmuz'da yapılan anma törenine; Tayyareci Vecihi Hürkuş
Müzesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Bahadır Gürer
, Havacılık Tarihi Araştırmacısı-Yazar Emekli Hava Astsubay Mustafa Kılıç ile muvazzafların da aralarında bulunduğu emekli hava astsubayları ve havacılığın gelişmesine gönül vermiş isimlerden oluşan bir grup katıldı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Bahadır Gürer, yaptığı konuşmada Tayyareci Vecihi Hürkuş'un Türkiye'nin ortak değeri olduğunun altını çizerek, " Uçak makinisti, savaş pilotu, akrobasi pilotu, ticari pilot ve pilot öğretmen Vecihi Hürkuş, Türk havacılık tarihinde önemli bir isimdir. Vecihi Hürkuş, kara ve deniz pilot okulu başöğretmeni, uçak ve makina mühendisidir. 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde uçak düşüren ilk pilotumuzdur. Vecihi Hürkuş, İstiklal Savaşı'nın ilk ve son uçuşlarını da yapan ve İstiklal Madalyası, Büyük Millet Meclisi tarafından verilen, 3 takdirname ile taçlandırılan bir savaş kahramanıdır" dedi.