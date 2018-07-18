Yenimahalle 11 madalya aldı

GENÇLIK ve Spor Bakanlığı'nın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
etkinlikleri kapsamında Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlediği Atletizm Ankara Yarışları'na Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü damga vurdu. Başarılarıyla göz dolduran sporcular toplamda 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya alarak yuvalarına döndü. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın destekleriyle çalışmaların devam ettiğini belirten Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek, "Elimizden geleni yapıyoruz, çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.