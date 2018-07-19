Gasilhaneden kütüphaneye

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenciler "Eskiyi Değerlendir Yeniyi Şenlendir" projesiyle Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler, belediyeye ait kullanılmayan bir otobüsü yürüyen kütüphaneye dönüştürdü. Kahramankazan'daki mahalleleri gezecek olan araca "Kitabüs" ismi verildi. Belediye tarafından geçmişte köylerdeki cenaze hizmetlerinde seyyar gasilhane
olarak kullanılan şimdi ise atıl durumda bulunan otobüs böylece örnek bir proje kapsamında değerlendirilmiş oldu. Kitabüs için bugün açılış töreni düzenlenecek. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, Kahramankazan'ı gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle birlikte yönettiklerini belirterek, "Gençlik Meclisi üyesi öğrencilerimizden atıl durumdaki otobüsleri kütüphaneye çevirme fikri geldiğinde çok etkilendim. Hemen birlikte bir toplantı yaparak bu işi nasıl gerçekleştirebileceğimizi masaya yatırdık" dedi. MAHALLELERİ DOLAŞACAK
Ertürk, "Projede eskiyi değerlendirme fikriyle yola çıkıldı. Kitap okumanın eksikliğine değinen genç kardeşlerimiz, 'eski bir aracı neden kütüphaneye çevirmeyelim' dediler. Belediye bünyesinde geçmişte kullanılan şimdi ise atıl olan eski otobüsü proje için verdik. Eskiden bazı köylerimizde gasilhane yoktu. Belediye olarak bir otobüsü gasilhane haline getirmiştik ve köyleri geziyordu. Köylerimize yaptığımız yatırımlarla artık her köyümüzde gasilhanemiz bulunuyor. Otobüste atıl durumdaydı. İç mimarımızla birlikte içini tasarladılar ve teknik personelimiz de kendilerine destek verdi. Başlattığımız kampanya ile de kütüphanemize çeşitli kurum ve bağışçılardan kitap desteği geldi. Kitabüs mahallelerimizi dolaşacak, ihtiyaç halinde çevre ilçelere de gidebilecek. Gençlerimize, yavrularımıza ve kitap sevdalılarına hizmet verecek" diye konuştu.