Hal projesi askıya alındı

YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara
Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhan Gündüz ve Yönetim Kurulu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Ankara Toptancı Hali içerisinde yer alan dernek binasında gerçekleşen kahvaltıya, CHP
Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu da katıldı. Ziyarette Gündüz'den Ankara Toptancı Hali ve dernek faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Yaşar, halin taşınması konusu ile ilgili sorunları da dinledi. Gündüz, 2016 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi
tarafından Etimesgut'a taşınması planlanan hal projesinin askıya alındığını belirtti.