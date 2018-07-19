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Narven Macera Parkı açıldı

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Narven Macera Parkı açıldı
BATI Karadeniz'in ve Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından biri olan Narven Termal Kasaba'da büyük bir yatırımla "Macera Parkı" kuruldu. Narven Macera Parkı'nda Türkiye'nin turizm tesisleri arasında en uzun zipline hattı bulunuyor. Narven AŞ Genel Müdürü Serdar Yıldız, parkın 30 dönümlük ormanlık arazide kurulduğunu belirterek, "Bu önemli yatırım bölgemizi macera turizminde de dünyada önemli bir cazibe merkezi haline getirecektir. Konuklarımıza, ormanlarında doğa sporları yapma olanağı sunacağız" dedi.
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Narven Macera Parkı açıldı
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