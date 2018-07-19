Özel çocuklardan Başkan Çetin’e ziyaret

PURSAKLAR Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, sosyal ve kültürel belediyecilikte örnek projeleri hayata geçirmeye ve halkın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Mart 2016'da hizmete açılan Down Sendromlu Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi
'nin ardından ilçedeki özel çocuklar için de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüyle ortaklaşa kurslar düzenleyen Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Tevfik İleri Kültür Merkezinde özel çocukları ağırladı. Kurslara katılan özel çocuklar yaptıkları çalışmaların ürünlerini Çetin'e hediye etti