Parklara acil yardım butonu

Ankara Büyükşehir Belediyesi
, başkentte ilk etapta merkez ve bazı ilçelerdeki toplam 20 parka güvenlik kamerası sistemi kuracak. Başkentin dört bir yanında bulunan parkları daha da güvenli hale getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği ve çocuk oyun gruplarının bulunduğu parkları, 7/24 gözetleyecek kamera sistemiyle donatacak. Güvenlik kamera sistemi için ilk pilot uygulama Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 prestij parkta başlatılacak. Kamera sisteminin parklara yerleştirilmesinden memnuniyet duyan aileler gönül rahatlığı içinde çocuklarıyla birlikte parklarda vakit geçirebilecek. Güvenlik kamera sistemi daha sonra diğer parklara da takılarak, yaygınlaştırılacak. BUTON KOYULACAK
Parkların gözetim altında tutularak izleneceği uygulama sayesinde çocuklar güvenli ve huzurlu bir ortamda oyun oynayabilecek. Ankara
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı işbirliği ile başkentteki 20 prestij parka yerleştirilecek güvenlik kamera sistemiyle vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin internet adresinden de parkları canlı olarak izleyebilecek. Parklar ve çocuk oyun alanlarına kamera sisteminin yanı sıra acil yardım
butonları da konulacak. Vatandaşlar herhangi bir olumsuzluk durumunda bu butonlara basacak. Butona basılmasıyla birlikte bulunulan parka en yakın emniyet güçleri yönlendirilecek. Güvenlik kameraları ve acil yardım butonlarının takılmasıyla; madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması ile birlikte çeşitli olayların da önüne geçilecek.