Tek yer yenikent

BUGÜN NELER OLDU

Başkente kazandırılacak modern bir stat için yıkım çalışmalarının başladığıçalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.yıkılacak olması nedeniyleyükselenstatsız kaldı.birlikteoynayacak olması nedeniyleyolu gözüktü., yeniile yaptığı görüşmenin ardından stadın futbol maçı oynanması için elverişsiz olduğu yanıtını aldı.Bu yanıtın ardındanmaçlarını başkent dışında oynamasına kesingözüyle bakılıyor. Başkent ekibinden yapılanaçıklamada,, stat konusunuilegörüştüğü belirtildi. Açıklamadaçürük raporu verildiği ve müsabakaoynanmasında yüksek riskgörüldüğü için maçların bu stattaoynanmasının mümkün olmadığınıve yıkım işlemlerine başlandığınıbelirtti. Bakanımız,bir an önce bitirilmesi veçalışmaların hızlandırılması içingirişimde bulunduğunu ifade etti. Şu aniçin zorunlu olarakoynayacağız" ifadelerine yer verildi.BU açıklamanın ardından binlercetaraftarı sosyal medya hesaplarından kampanya başlattı. Binlerce paylaşımın yapıldığı kampanyadaetiketi kullanıldı. Bu kampanyayailede destek verdi.yıkılmaması nedeniyledeveile birlikteoynayabilir mi sorusunu akıllara getirdi