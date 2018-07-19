Tek yer yenikent

Başkente kazandırılacak modern bir stat için yıkım çalışmalarının başladığı 19 Mayıs Stadı'nda
çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 19 Mayıs Stadı'nın
yıkılacak olması nedeniyle Süper Lig'e
yükselen Ankaragücü
statsız kaldı. Gençlerbirliği'nin Osmanlıspor'la
birlikte Yenikent'te
oynayacak olması nedeniyle Ankaragücü'ne Afyon
yolu gözüktü. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner
, yeni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
ile yaptığı görüşmenin ardından stadın futbol maçı oynanması için elverişsiz olduğu yanıtını aldı. BAKANLA GÖRÜŞÜLDÜ
Bu yanıtın ardından Ankaragücü'nün
maçlarını başkent dışında oynamasına kesin
gözüyle bakılıyor. Başkent ekibinden yapılan
açıklamada, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in
, stat konusunu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
ile
görüştüğü belirtildi. Açıklamada
"Sayın Bakan
, 19 Mayıs Stadı'na
çürük raporu verildiği ve müsabaka
oynanmasında yüksek risk
görüldüğü için maçların bu statta
oynanmasının mümkün olmadığını
ve yıkım işlemlerine başlandığını
belirtti. Bakanımız, Eryaman Stadı'nın
bir an önce bitirilmesi ve
çalışmaların hızlandırılması için
girişimde bulunduğunu ifade etti. Şu an
için zorunlu olarak Afyonkarahisar'da
oynayacağız" ifadelerine yer verildi. KAMPANYA BAŞLADI
BU açıklamanın ardından binlerce Ankaragücü
taraftarı sosyal medya hesaplarından kampanya başlattı. Binlerce paylaşımın yapıldığı kampanyada #AnkaragücüAnkaradaOynasın
etiketi kullanıldı. Bu kampanyaya Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
de destek verdi. 19 Mayıs Stadı'nın
yıkılmaması nedeniyle Ankaragücü'nün
de Osmanlı
ve Gençlerbirliği
ile birlikte Yenikent'te
oynayabilir mi sorusunu akıllara getirdi