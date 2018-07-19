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Tek yer yenikent

Başkentliler, statsız kalan ve maçlarını Afyon’da oynayacak olan için kampanya başlattı. gücü’nün başkentte maçlarını oynayabileceği tek yer ise Yenikent…

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Tek yer yenikent
Başkente kazandırılacak modern bir stat için yıkım çalışmalarının başladığı 19 Mayıs Stadı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 19 Mayıs Stadı'nın yıkılacak olması nedeniyle Süper Lig'e yükselen Ankaragücü statsız kaldı. Gençlerbirliği'nin Osmanlıspor'la birlikte Yenikent'te oynayacak olması nedeniyle Ankaragücü'ne Afyon yolu gözüktü. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından stadın futbol maçı oynanması için elverişsiz olduğu yanıtını aldı.

BAKANLA GÖRÜŞÜLDÜ
Bu yanıtın ardından Ankaragücü'nün maçlarını başkent dışında oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in, stat konusunu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada "Sayın Bakan, 19 Mayıs Stadı'na çürük raporu verildiği ve müsabaka oynanmasında yüksek risk görüldüğü için maçların bu statta oynanmasının mümkün olmadığını ve yıkım işlemlerine başlandığını belirtti. Bakanımız, Eryaman Stadı'nın bir an önce bitirilmesi ve çalışmaların hızlandırılması için girişimde bulunduğunu ifade etti. Şu an için zorunlu olarak Afyonkarahisar'da oynayacağız" ifadelerine yer verildi.

KAMPANYA BAŞLADI
BU açıklamanın ardından binlerce Ankaragücü taraftarı sosyal medya hesaplarından kampanya başlattı. Binlerce paylaşımın yapıldığı kampanyada #AnkaragücüAnkaradaOynasın etiketi kullanıldı. Bu kampanyaya Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de destek verdi. 19 Mayıs Stadı'nın yıkılmaması nedeniyle Ankaragücü'nün de Osmanlı ve Gençlerbirliği ile birlikte Yenikent'te oynayabilir mi sorusunu akıllara getirdi
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