Vurdu, öldürdü, kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

PURSAKLAR ilçesindeki Özal Bulvarı üzerinden Ulus istikametinde seyreden henüz plakası belirlenemeyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Fevzi S. idaresindeki 06 PLE 26 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır hasar alan otomobil metrelerce sürüklenirken, panikleyen minibüs sürücüsü aracıyla birlikte kaçtı. Hurda yığınına dönen otomobildeki 5 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Kısa süre içinde kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralıları kurtarmak için işe koyulan itfaiye erleri, hummalı bir çalışma başlattı. Yaralı halde araçtan çıkarılan Fevzi S., Bayram S., Osman S., Satı S. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yolcu hastaneye kaldırıldı.ŞAHISLARDAN birinin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Görgü şahitlerinden kaçan minibüsün eşgalini alan polis ekipleri, bir müddet süren kovalamacanın ardından minibüs şoförünü yakalayarak gözaltına aldı.