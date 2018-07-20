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8 geldi 8 gitti

gücü kadrosuna 8 yeni isim katarken 8 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Ankaragücü yaptığı transferlere ise bonservis bedeli ödemedi

Giriş Tarihi: 20.7.2018
8 geldi 8 gitti
Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun açıldığı 9 Haziran'dan bugüne kadar kulüpler toplam 67 futbolcu transfer etti. Dört büyüklerin sessizliğini koruduğu transfer döneminde şu ana kadar en fazla transfer yapan takım ligin yeni ekibi B.B Erzurumspor oldu. 9 transfer gerçekleştiren B.B. Erzurumspor'u Ankaragücü takip etti. Başkent ekibi sekiz futbolcu ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Spor Toto Süper Lig'de maçlar 10 Ağustos'ta başlayacak ve transfer sezonu 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

BONSERVİS ÖDENMEDİ
6 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e çıkan Ankaragücü transfer döneminde kadrosunu 8 futbolcu ile güçlendirirken 8 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Ankaragücü transfer döneminde şu ana kadar Manisaspor'dan Alper Önal, Bursaspor'dan Ricardo Faty, Osmanlıspor'dan Yalçın Ayhan ve Thiago Pinto, Sivasspor'dan Thievy Bifouma, Gençlerbirliği'nden kaleci Johannes Hopf, Antalyalyaspor'dan Mostapha El Kabir ve Pec Zwolle'den Youness Mokhtar'ı kadrosuna kattı. Ankaragücü bu transferler için herhangi bir bonservis ücreti ödemedi. Başkent ekibi diğer taraftan ise; stoper Yusuf Abdioğlu, orta saha Ferhat Kiraz, stoper Gencer Cansev, sağ kanat Ali Sinan Gayla, orta saha Marc Kibong Mbamba, forvet Lanre Kehinde, orta saha Abdülkadir Kayali ve sol bek Metin İlhan ile yollarını ayırdı.

Yunus Emre ÖZTAŞ
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8 geldi 8 gitti
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