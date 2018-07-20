8 geldi 8 gitti

Spor Toto Süper Lig'de
transfer
sezonunun
açıldığı 9 Haziran'dan
bugüne kadar kulüpler
toplam 67
futbolcu transfer
etti. Dört büyüklerin
sessizliğini koruduğu
transfer döneminde şu ana kadar
en fazla transfer yapan takım
ligin yeni ekibi B.B Erzurumspor
oldu. 9
transfer gerçekleştiren B.B. Erzurumspor'u Ankaragücü
takip etti. Başkent ekibi sekiz
futbolcu ile anlaşarak kadrosunu
güçlendirdi. Spor Toto Süper Lig'de
maçlar 10 Ağustos'ta
başlayacak
ve transfer sezonu 31 Ağustos'a
kadar devam edecek. BONSERVİS ÖDENMEDİ 6
yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e
çıkan Ankaragücü
transfer döneminde kadrosunu 8
futbolcu ile güçlendirirken 8
futbolcuyla da yollarını ayırdı. Ankaragücü
transfer döneminde şu ana kadar Manisaspor'dan Alper Önal
, Bursaspor'dan Ricardo Faty
, Osmanlıspor'dan Yalçın Ayhan
ve Thiago Pinto
, Sivasspor'dan Thievy Bifouma
, Gençlerbirliği'nden
kaleci Johannes Hopf
, Antalya
lyaspor'dan Mostapha El Kabir
ve Pec Zwolle'den Youness Mokhtar'ı
kadrosuna kattı. Ankaragücü
bu transferler için herhangi bir bonservis ücreti ödemedi. Başkent ekibi diğer taraftan ise; stoper Yusuf Abdioğlu
, orta saha Ferhat Kiraz
, stoper Gencer Cansev
, sağ kanat Ali Sinan Gayla
, orta saha Marc Kibong Mbamba
, forvet Lanre Kehinde
, orta saha Abdülkadir Kayali
ve sol bek Metin İlhan
ile yollarını ayırdı. Yunus Emre ÖZTAŞ