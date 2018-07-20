Beraber doğdular birlikte öldüler

Ankara
'dan Kızılcahamam yönüne giden Murat Gökçe (35) yönetimindeki 06 LZ 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjün içine girip taklalar atarak karşı yöne geçti. Otomobil, karşı yönden gelen Serkan Daşkın yönetimindeki 06 BCZ 503 plakalı otomobilin üzerine düştü, ardından bariyerle çarparak ikiye bölündü. Kaza
da, 06 BCZ 503 plakalı araçta bulunan Döndü Daşkın ve 06 LZ 474 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti. SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralanan 06 BCZ 503 plakalı araçtaki Serkan Daşkın, Nuray Daşkın, Yiğit Efe Mengüç, Neslihan Mengüç ve diğer araçtaki ikiz kardeşler Eray (11) ve Onur Gökçe (11) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen
ambulanslarla Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Eray ve Onur Gökçe kardeşler doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİLER
BU arada, 06 BCZ 503 plakalı otomobilde yolculuk eden kişilerin Kızılcahamam ilçesi Uğurlu Köyü
'ndeki bahçelerini suladıktan sonra Kahramankazan ve Ankara'daki evlerine dönmek için yola çıktıkları belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Murat Gökçe ile ikiz çocukları Eray ve Onur Gökçe, Aşağı Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında, Döndü Daşkın ise Kızılcahamam'ın Uğurlu Köyü'nde son yolculuklarına uğurlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.