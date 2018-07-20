Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır

Ankara
'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ulus Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde yıllardır kahve severlerin uğrak yeri olan Gül Kahve, 1890'lı yıllardan dededen devam ettirdiği geleneği sürdürmeye devam ediyor. Köklü bir geçmişe sahip Gül Kahve 35 yıldır Hacıbayram'da kahve severlere hizmet veriyor. Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Hamdi İncegül
kahve ile ilgili bilinmeyenleri SABAH Ankara'ya anlattı. Kuruluş olarak 1890'lara dayanan Gül Kahve ilk olarak İstanbul'da daha sonra 1922 yılından itibaren Ankara'da faaliyet göstermeye başlamış. Kahve severlerin vazgeçilmez adresi olarak Ulus'da 1923'ten kalma tarihi bir binada hizmet veriyor. "KAHVE TARİFİ..."
Lezzetli bir kahve yapmak için kahvenin çekirdeğinin güzel olması gerektiğini vurgulayan İncegül "Kahvede 4 unsur bulunur. Birincisi öncelikle kahvenin çekirdeği, ikincisi kavurma aşaması, üçüncüsü ise çekilme aşaması ve son olarak pişirme aşaması. Pişiren özenle pişirirse güzel bir kahve kaçınılmaz. 5 saniyelik bir süre var eğer onu geçirilirse kahve yanar. Orta renk en idealidir. İdeali az şekerlidir." "BİR FİNCAN KAHVENİN HATIRI"
Vaktiyle İstanbul'da Yemiş İskelesi'nde bir kahveci varmış. Kahvesine bir gün bir Yeniçeri gelmiş ve şöyle demiş; Hep müşterilerine birer kahve yap, lakin ��u kâfire yapma (Köşede oturan Rum gemi kaptanını işaret eder) Kahveci de herkese kahve yapıp veriyor ardından iki kahve alıp Rum'un yanına giderek "Biz de seninle içelim" demiş. Yeniçeri ise ben sana o kafire kahve yapma diye tenbih etmedim mi?" diye çıkışınca kahveci "Kaptana yaptığım kahve senden değil, ocaktandır diye cevap veriyor. Aradan zaman geçtikten sonra Sisam Adası'nda büyük bir isyan baş gösteriyor. O zamanın Üsküdarlı kahvecisi de Yeniçeri ocağında kayıtlı asker olduğu için adaya sevk edilip esir düşüyor. Sisam'da asi Rumlar, ele geçirdikleri Türk esirleri bir meydanda müzayede ile satıyor. Sıra kahveciye gelince o silahlı adam, "Beş kuruş!" diye bağırıyor. Arttıran olmayınca da esiri alıp bir muhafız nezareti altında şehirden çıkarıyor. Kahveci, "Beni beş kuruşa aldığına göre kim bilir ne gibi işkencelerle öldürecek!" diye düşünmeye başlıyor. Issız bir yerde o silahlı Rum, "Sen beni tanımadın ama ben seni tanıdım" deyip kucaklaşıyorlar." "BREZİLYA TİPİ DAĞ KAHVESİ"
BREZILYA tipi dağ kahvesi getirdiklerini söyleyen İncegül "Türkiye'de bu Dağ kahvesini kullanan yok. Çünkü maliyeti biraz yüksek oluyor. iyi cins kahveyi bulmakta çok zorlanıyoruz. Biz kaliteli kahve arayışı içerisindeyiz. Türk damak tadına en uygun kahve brezilya arabica tipi kahve. Bu Brezilya kahvesi yumuşak içimli. Müşterimiz bunu istiyor. Ve bunu bir defa içen başka yerden kahve içmiyor" dedi.