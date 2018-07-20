İlk adımlarını Türkiye’de attı

Surıye'nın Halep kentinde 25 Kasım 2016'da rejimin attığı bombayla hayatları altüst olan Kasım ailesinin 8 yaşındaki kızı Reyyan, hayata yeniden tutunmanın mücadelesini veriyor. Savaşın acımasız yüzüyle çocuk yaşta tanışan, bir kolunu kaybeden, kafatası şarapnelle parçalanan, bir bacağı büyük oranda felç olan Reyyan Kasım
, bugün tekrar yürüyebilmenin ve takılan protezle kaybettiği koluna kavuşmanın sevincini yaşıyor. Yaşadıkları sıkıntılı günleri anlatan Reyyan Kasım'ın babası Şeher Kasım, Suriye'de şoförlük yaparak ailesinin geçimini sağladığını, 4 kız ve üç oğlu olduğunu söyledi. Halep'teki Human Appeal
isimli sivil toplum kuruluşunun yetkililerine ulaşarak kızının tedavisi için yardım istediğini anlatan baba Kasım, gerekli koordinasyon sağlandıktan sonra kızı Reyyan'ın Ankara
'da bulunan Özel Güven Hastanesi'ne getirilerek tedavi planlamasının yapıldığını söyledi. Baba Kasım, Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini vurgulayarak, "Türkiye'ye, kızımı tedavi eden Türk hekimlerine ve hastane yöneticilerine, Human Appeal'a çok teşekkür ederim." diye konuştu. Savaşın izlerini bir ömür taşıyacak olan küçük Reyyan ise bir an önce iyileşip kardeşleri ve annesini görmek isteğini, evine döneceği gün için heyecanlandığını belirtti. "Anneme, kardeşlerime ve arkadaşlarıma çok sarılacağım." diyen Reyyan, Türkiye'yi çok sevdiğini belirtti.