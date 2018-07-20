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Parklarda yeni dönem

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Parklarda yeni dönem
Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 20 parka güvenlik kamerası yerleştirilmesi projesi hayata geçirildi. Sistem ilk olarak Keçiören'deki Esertepe Parkı'nda uygulanmaya başlandı. İlk kez uygulanan sistemin açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, sistemin çocukların güvenliği açısından çok önemli olduğunu dile getirdi. Erdoğan Kurtoğlu, 25 kameranın parkın içine yerleştirileceğini ve belediyedeki güvenlik odasından 24 saat boyunca parkın takip edileceğini sözlerine ekledi.
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Parklarda yeni dönem
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