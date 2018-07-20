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’nda Savaş yuvada kaldı

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Ziraat Bankası’nda Savaş yuvada kaldı
VOLEYBOL Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, iç transferde orta oyuncu Vahit Emre Savaş ile yola devam etme kararı aldı. 2.03 metre boyundaki milli oyuncu, gelecek sezon da Ziraat Bankası'nın başarısı için mücadele edecek. Ziraat Bankası'nda kaldığı için mutlu olduğunu dile getiren Savaş, takımının başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. Kırmızı-beyazlı formayı 2014-2015 sezonunda giymeye başlayan Savaş Çekya'da düzenlenen 2018 CEV Altın Ligi'nin rüya takımına seçilmiş ve "En İyi Orta Oyuncu" ödülünü almıştı.
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Ziraat Bankası’nda Savaş yuvada kaldı
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