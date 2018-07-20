Ziraat Bankası’nda Savaş yuvada kaldı

VOLEYBOL Efeler Ligi
takımlarından Ziraat Bankası
, iç transferde orta
oyuncu Vahit Emre Savaş
ile yola devam etme kararı
aldı. 2.03
metre boyundaki
milli oyuncu, gelecek sezon
da Ziraat Bankası'nın
başarısı
için mücadele edecek. Ziraat Bankası'nda
kaldığı
için mutlu olduğunu
dile getiren Savaş
, takımının
başarısı için elinden
geleni yapacağını söyledi.
Kırmızı-beyazlı formayı 2014-2015
sezonunda
giymeye başlayan Savaş Çekya'da
düzenlenen 2018 CEV Altın Ligi'nin
rüya
takımına seçilmiş ve "En
İyi Orta Oyuncu" ödülünü
almıştı.