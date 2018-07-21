Asker çarşısında bedelli beklentisi

BEDELLI askerlik düzenlemesinin de içinde bulunduğu "torba teklif"in Meclise sunulması, yükümlüler ve aileleri gibi asker malzemesi satan esnafta da beklenti yarattı. Askerlikte en çok ihtiyaç duyulan iç çamaşırı, cüzdan, kişisel bakım ürünlerinin de aralarında bulunduğu malzemelerin fiyatları kalite ve ihtiyacın türüne göre 70 lira ile 200 lira arasında değişiyor. Maltepe
'deki Anadolu Kapalı Çarşısı
'nda askeri malzeme satan iş yerleri, teklifin yasalaşmasıyla işlerin daha da hareketlenmesini ümit ediyor. Çarşıda asker malzemeleri satan Semra Kınalı, askeriyenin belli başlı ihtiyaçları karşıladığını ancak adet ve çeşitlilik olarak erlerin dışarıdan alışveriş yapması gerektiğini söyledi. Kınalı bedelli askerlikle az da olsa işlerde artış yaşanabileceğini ifade etti.