AVM yöneticileri başkentte buluştu

ALIŞVERIŞ Merkezi Yöneticileri Derneği (AVM-Der) düzenlediği organizasyonla Ankara
'dan ve Ankara dışında bulunan alışveriş merkezi yöneticilerini kahvaltıda bir araya getirdi. Kahvaltının ardından etkinlik konuşmalar ve sunumlarla devam etti. Organizasyonda konuşan AVM-Der Başkanı ve Nata Vega AVM Müdürü Tahir Çelik, ''Artık alışveriş merkezleri bürokrasinin içine girdi. Bayramlarda açılıp kapanmaya kadar, hafta içi kaçta açılıp kaçta kapanmasına kadar Valilikler karar alıyorlar. Bu toplantılar daha verimli olsun istedik. Perakende dünyasından misafirlerimizi de çağırdık" ifadelerini kullandı.